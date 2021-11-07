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«Валенсия» вырвала дома ничью у «Атлетико»

Игра состоялась в рамках 13-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» вырвала дома ничью у «Атлетико»
07 ноября 2021 20:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Атлетико"

Мадридский «Атлетико» в гостевом матче 13-го тура испанской примеры сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 3:3.

В составе «матрасников» забивали Луис Суарес (36-я минута), Антуан Гризманн (58) и Шиме Врсалько (60).

Первый гол «Валенсии» забил защитник столичной команды Стефан Савич в ворота своей команды (51), а второй и третьий мячи - в компенсированное время второго тайма, усилиями полузащитника «летучих мышей» Уго Дуро.

Таким образом, «Атлетико» набрал 23 очка и остался на четвертом месте турнирной таблицы, а «Валенсия», добыв 17 очков, поднялась на 10-ю строчку.

В следующем туре «Атлетико» 20 ноября примет «Осасуну», а «Валенсия» на следующий день сыграет на выезде против «Реала Сосьедада».

Примера

13-й тур

«Валенсия» (Валенсия) - «Атлетико» (Мадрид) - 3:3 (0:1)

Голы: Суарес, 36, Гризманн, 58, Врсалько, 60, Дуро, 90+2, 90+6

«Валенсия»: Силлессен, Фулькье, Альдерете (Вальехо, 85), Диакаби, Гайя, Солер (Куандреди, 85), Гильямон, Васс (Маркос Андре, 65), Рачич (Муса, 65), Гедеш, Элдер Кошта (Дуро, 85).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько, 8), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль (Жоау Феликс, 87), Суарес (Эррера, 87), Гризманн, Корреа (Кондогбиа, 73).

Предупреждения: Гильямон, 76, Врсалько, 90, Муса, 90, Гризманн, 90.

источник: «Советский спорт»
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