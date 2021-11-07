Зобнин отказался обсуждать вторую желтую карточку Литвинова в игре с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после первого тайма матча с «Локомотивом» (0:1), а также рассказал про удаление Литвинова в середине первых 45 минут.

«Конечно, отсутствие Жиго повлияло. Это же наш основной футболист. Но, думаю, Кутепов справляется со своей работой. Понятно, что он долго не играл, но у него всё хорошо.

Плохо держим мяч. К сожалению, есть моменты, когда проигрываем единоборства. Наверное, в этом надо прибавлять.

Вторая жёлтая карточка Литвинова? Я не буду это обсуждать. А как играть в меньшинстве — тренер сейчас скажет», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что на данный момент «Локомотив», имея 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» за 13 матчей набрал 18 очков и находится на девятой строчке турнирной таблицы.