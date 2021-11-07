«Ахмат» выиграл у «Нижнего Новгорода», у подопечных Кержакова четвертое поражение подряд

Сегодня, 7 ноября, состоялся матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Нижним Новгородом». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол был забит усилиями Мохамеда Конате (40-я минута). В начале второго тайма последовал ответ - гол забил Кирилл Косарев у «Нижнего» (55). Второй мяч «Ахмат» забил благодаря автоголу защитника гостей Даниила Печникова (72). Точку в игре поставил Данил Уткин в концовке второго тайма (90).

После очного противостояния на счету «Ахмата» 18 оков и десятое место в таблице. У подопечных Александра Кержакова 14 баллов и 13 строчка.

Следующий матч грозненцы проведут на выезде против «Локомотива» 20 ноября, а «Нижний Новгород» отправится в Санкт-Петербург днем ранее.

РПЛ

14-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Нижний Новгород» 3:1

Голы: Конате 40, Печников 72, Уткин 90 - Косарев 55