«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в московском дерби

«Спартак» в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1.
На гол нападающего «железнодорожников» Гирано Керка (23-я минута) красно-белые ответили точным ударом полузащитника Наиля Умярова (64). Отметим, что оба футболиста забили первые голы за свои команды.
Добавим, что «Спартак» большую часть игры провел в меньшинстве: две желтые карточки за 35 минут получил Руслан Литвинов
Таким образом, команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а подопечные Руя Витории идут девятыми, добыв 19 очков.
20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».
РПЛ
14-й тур
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) - 1:1 (0:1)
Голы: Умяров, 64 - Керк, 23
«Спартак»: Селихов, Кутепов, Джикия, Кофрие (Ларссон, 80), Айртон (Ломовицкий, 80), Мозес, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Едвай, Баринов, Ненахов, Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили (Серкейра, 63), Смолов (Лисакович, 74), Жемалетдинов, Керк, Камано.
Предупреждения: Литвинов, 11, Марадишвили, 26, Куликов, 29, Соболев, 35, Бакаев, 36, Керк, 45, Живоглядов, 55, Баринов, 78, Едвай, 90.
Удаление: Литвинов, 35