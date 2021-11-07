Российские пловцы завоевали три золотых медали в заключительный день чемпионата Европы

В Казани завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.
В заключительный день россияне завоевали семь медалей на домашнем турнире.
Золото и серебро завоевали Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова на 400 м вольном стилем.
На стометровой дистанции того же вида плавания первенствовал Климент Колесников, а бронзу завоевал Владислав Гринев.
Третью золотую медаль России 7 ноября принес Илья Бородин, выиграв на 400 м. комплексом.
Также сборная России в комбинированной эстафете стала третьей, а Ника Госдун добилась аналогичного результата на дистанции 50 м брассом.
источник: «Советский спорт»