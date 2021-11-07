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«Вест Хэм» нанес первое поражение «Ливерпулю» в сезоне. «Мерсисайдцы» не проигрывали в АПЛ с марта

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «молотобойцев».
«Вест Хэм» нанес первое поражение «Ливерпулю» в сезоне. «Мерсисайдцы» не проигрывали в АПЛ с марта
07 ноября 2021 21:30
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Ливерпуль»

7 ноября на стадионе «Олимпийский» в Лондоне состоялся матч 11-го тура АПЛ между «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 3:2, подопечные Юргена Клоппа потерпели первое поражение в текущем сезоне.

Первый мяч в матче был забит с помощью автогола - голкипер «мерсисайдцев» Алиссон Беккер забил в свои же ворота на 4-й минуте. В конце первого тайма Трент Александр-Арнольд восстановил паритет (41).

В середине второй половины игры Пабло Форналс вновь вывел «молотобойцев» вперед (67), а спустя восемь минут Курт Зума удвоил преимущество хозяев (74).

Однако «Ливерпуль» смог забить второй мяч усилиями Дивока Ориги (83).

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал весь матч просидел на скамейке запасных, а другой вингер Никола Влашич отсутствовал в заявке на игру из-за небольшого повреждения.

Подопечные Юргена Клоппа потерпели первое поражение в сезоне и первое с апреля текущего года. В последний раз «Ливерпуль» уступал «Реалу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона.

Если говорить об АПЛ, то «мерсисайдцы» проигрывали в марте «Фулхэму» в 27-м туре АПЛ со счетом 0:1. С тех пор не было поражений в лиге до сегодняшнего дня.

После матча 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» поднялся на третье место с 23-я очками, а «Ливерпуль» опустился на одну строчку (4) и имеет 22 балла.

АПЛ
11-й тур

«Вест Хэм» (Лондон) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) 3:2

Голы: Алиссон 4 (АГ), Форналс 67, Зума 74, - Арнольд 41, Ориги 83

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Масуаку, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн (Цоуфал, 84).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения:

Соучек (45), Александер-Арнолд (55).

источник: «Советский спорт»
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