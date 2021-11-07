Маркус Гисдоль: Удаление «Спартака» подвело нас, во втором тайме нам просто не хватило сил

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль доволен результатом встречи с красно-белыми в 14-м туре РПЛ (1:1). «Локомотив» играл в большинстве больше тайма.

«Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление подвело нас, но я просто это объясняю: перед игрой я опасался, последние недели были тяжёлыми, много травмированных.

Почему команда так плохо играла во втором тайме? Нам просто не хватило сил. Важно было менять игроков, чтобы из-за большой нагрузки они не травмировались. Но эту фазу матчей команда билась достойно, уверен, после матчей сборных наша ситуация с кадрами улучшится», - приводит слова Гисдоля «Чемпионат».

Таким образом, команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а подопечные Руя Витории идут девятыми, добыв 19 очков.

20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».