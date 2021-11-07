«Милан» - «Интер»: Ибрагимович в стартовом составе хозяев

7 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» (Сан-Сиро) состоится матч 12-го тура серии А между «Миланом» и «Интером». Старт игры намечен на 22:45 мск.

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре, Кесси, Тонали, Крунич, Диас, Леау, Ибрагимович.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро.

Перед началом очного противостояния команды располагаются на соседних строчках турнирной таблицы: «Милан» на втором месте с 31 очком, у «Интера» 24 балла и третья позиция.