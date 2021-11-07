«Наполи» потерял очки в домашнем матче с «Вероной»

«Наполи» в домашнем матче 12-го тура серии А сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.

На гол форварда гостей Джованни Симеоне (13-я минута) неаполитанцы ответили точным ударом защитника Джованни Ди Лоренцо (18).

Добавим, что на 89-й минуте бразильский нападающий «Вероны» Даниэль Бесса получил вторую желтую карточку, после чего в компенсированное время также за два предупреждения поле покинул его одноклубник Никола Калинич и оставил свою команду доигрывать вдевятером.

Таким образом, «Верона» набрала 16 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице, «Наполи», добыл 32-е очко и как минимум до окончания миланского дерби остался лидером чемпионата.

В следующем туре «Верона» примет на своем поле «Эмполи», а «Наполи» сыграет на выезде с «Интером».

Серия А

12-й тур

«Наполи» (Неаполь) - «Верона» (Верона) - 1:1 (1:1)

Голы: Ди Лоренцо, 18 - Симеоне, 13

Удаления: Бесса, 89, Калинич, 90+3 (оба - «Верона»)