Руй Витория: Травма Жиго не очень серьезная

Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил степень травмы французского защитника красно-белых Самуэля Жиго, который не принимал участия в игре 14-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«Травма Жиго, на мой взгляд, не очень серьезная. Таковы последствия игры с «Лестером», в которой он ударился об штангу. Сегодня во время разминки почувствовал небольшую боль и рассказал мне об этом.

Что касается Кутепова, то он оказался в довольно сложной ситуации, но проявил себя отлично», - передает слова Витории Sport24.

Таким образом, команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а подопечные Руя Витории идут девятыми, добыв 19 очков.

20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».