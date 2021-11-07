Анзор Кавазашвили - о матче «Спартака»: Слава Богу, что хоть Умяров случайно забил

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча «Спартака» с «Локомотивом» (1:1). Ветеран считает, что у красно-белых лучше получается играть в меньшинстве, нежели в полном составе.

«В первом тайме «Локомотив» сделал все, чтобы подмять «Спартак» под себя. А потом команда просто подсела в физическом плане. Хотя я ожидал от «Локомотива» гораздо больше творчества в сегодняшней игре.

А на «Спартак» я вообще смотреть не могу. Игроки вроде есть, а полузащиты нет. Да и с защитой у нас не лучше. Айртон и Джикия организовали гол самим себе, допустив технические ошибки и потеряв позиции. Ну как так можно? Слава Богу, что хоть Умяров случайно забил.

А вообще, может «Спартаку» не надо выходить на футбольное поле в количестве 11 футболистов? У этой команды, судя по всему, чем меньше игроков на поле, тем лучше они играют», - передает слова Кавазашвили Sport24.

Таким образом, команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а подопечные Руя Витории идут девятыми, добыв 19 очков.

20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».