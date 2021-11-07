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Евгений Кафельников: У «Спартака» сегодня практически не было защиты, нападения и желания

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ (1:1).
07 ноября 2021 22:33
автор: Александр Бойченко

Болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал игру красно-белых против «Локомотива» (1:1). С середины первого тайма команда играла в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова.

«Я расстроен и крайне недоволен. У команды нет самоотдачи. Если бы они хотя бы в первом тайме постарались, то потом смогли бы играть более расковано и добиться достойного результата. У «Спартака» сегодня практически не было защиты, нападения и желания. Мне больше нечего сказать. Подвели», — сказал Кафельников Sport24.

Таким образом, команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а подопечные Руя Витории идут девятыми, добыв 19 очков.

20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».

источник: Sport24.ru
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