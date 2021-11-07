Хохлов подал в отставку с поста главного тренера «Ротора»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал заявление в отставку. После 21 тура в ФНЛ команда идет на 15 месте, имея в активе 24 балла.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Ротор» в прошлом сезоне выступал в РПЛ. Команда вылетела из элитного дивизиона, после чего была поставлена задача вернуться в РПЛ через год. Но вместо того, чтобы бороться за путевку в РПЛ, «Ротор» оказался втянутым в битву за выживание.

Отметим, что в розыгрыша Кубка России команда пробилась в плей-офф.