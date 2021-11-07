Агент тренера Ваноли - о назначении в «Спартак»: Это ложь!

Агент итальянского тренера Паоло Ваноли рассказал о возможном назначении тренера в «Спартак».

«Будет ли Ваноли новым тренером «Спартака»?» Это ложь! «Спартак» не контактировал с Паоло. Так же, как и я с клубом», - сказал агент «СЭ».

Ранее появились данные, согласно которым Ваноли проводил консультации с руководством московской команды.

Напомним, свою последнюю победу красно-белые одержали 3 октября над «Ахматом» в РПЛ. С тех пор команда сыграла четыре матча вничью и дважды проиграла, в том числе «Зениту» 1:7. Подопечные Руя Витории занимают девятое место с 19-ю очками.