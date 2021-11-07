Каррера - о ничьей «Спартака»: Команда играла наравне в меньшинстве благодаря Витории

Бывший главный тренер «Спартака» и обладатель золотых медалей чемпионата России Массимо Каррера заявил, что красно-белые сыграли вничью благодаря главному тренеру команды Руе Витории, который своими решениями сделал так, чтобы команда играла наравне с соперником в меньшинстве.

«Спартак» провел отличную игру. Игрока удалили, осталось 10 игроков, но они показали полную самоотдачу и свое отношение к клубу, борясь до конца. Отличная работа.

Также тренер смог найти правильные решения, чтобы играть наравне с «Локомотивом», у которого на поле было больше игроков.

Теперь команда должна продолжать работать спокойно и внимательно, чтобы добиться положительных результатов», - сказал Каррера Sport24.

Таким образом, команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а подопечные Руя Витории идут девятыми, добыв 19 очков.

20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».