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«Милан» на своем поле не смог переиграть «Интер»

Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась вничью – 1:1.
«Милан» на своем поле не смог переиграть «Интер»
08 ноября 2021 00:40
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автор фото: ФК «Милан»

Футболисты «Милана» сыграли вничью с «Интером» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии.

В составе «нерадзурри» точным ударом отметился Хакан Чалханоглу (11-я минута, пен.). Еще один гол был записан на счет защитника гостей Стефана де Врея (17), срезавшего мяч в собственные ворота.

Отметим, что 27-й минуте встречи Лаутаро Мартинес не смог реализовать пенальти.

После этой встречи «Милан» набрал 32 очка и догнал лидирующий в чемпионате «Наполи». «Интер» с 25 очками занимает третью строчку турнирной таблице серии А.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях против «Фиорентины», а «Интер» дома встретится с «Наполи».

Чемпионат Италии
12-й тур

«Милан» - «Интер» - 1:1 (1:1)

Голы: де Врей 17 (автогол). – Чалханоглу, 11 (пен.).

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46), Крунич (Бакайоко, 84), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 71), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 59), Браим Диас (Салемакерс, 59).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 76), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 84), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 68), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 84).

Предупреждение: Балло-Туре (26).

источник: «Советский спорт»
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