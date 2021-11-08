Хохлов опроверг информацию о своем уходе с поста главного тренера «Ротора»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов сообщил о том, что он не подавал в отставку с поста наставника волгоградского клуба.

Отметим, что информация об уходе 45-летнего специалиста из команды появилась вчера, 7 ноября.

– Информация о моей отставке не соответствует действительности, – приводит слова Хохлова «РИА Новости».

Напомним, Хохлов возглавляет «Ротор» с июня этого года, подписав контракт до конца сезона-2021/22. Под его руководством клуб одержал шесть побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

В последних восьми турах нынешнего розыгрыша ФНЛ волгоградцы ни разу не смогли обыграть своих соперников, расположившись на 15-м месте турнирной таблицы с 24 очками в 21 проведенном матче.

13 ноября «Ротор» сыграет в гостях против «Волгаря».