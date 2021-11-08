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Гендиректор «Буде-Глимт» прокомментировал возможный уход Хайкина из клуба

Российский игрок выступает за норвежскую команду с весны 2019 года.
08 ноября 2021 09:32
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Буде-Глимт» Фроде Томассен отреагировал на появившуюся информацию о том, что российский голкипер Никита Хайкин может покинуть клуб.

Ранее стало известно об интересе к 26-летнему футболисту со стороны двух команд из АПЛ, а именно «Норвича» и «Уотфорда».

– Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. В чемпионате осталось пять матчей и у нас отличные шансы завершить сезон на первом месте. И если в такой ситуации Никита задумается об уходе, это явно должен быть какой-то большой клуб в России или Европе. Конечно, мы хотели бы продолжить работать с ним и в дальнейшем, хотели бы, чтобы он продлил контракт. Он для нас очень важный игрок, – цитирует Томассена «РБ-Спорт».

Напомним, Хайкин пополнил состав «Буде-Глимта» в марте 2019 года. В общей сложности он отыграл за команду 63 матча, пропустил 59 голов и 24 раза отыграл «на ноль». Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Добавим, что голкипер попал в итоговую заявку сборной России на матчи отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно.

источник: «РБ-Спорт»
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