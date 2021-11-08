Денис Кулаков: Ничья против «Зенита» – хороший результат для «Урала»

Правый защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал ничейный результат своей команды в домашнем матче с «Зенитом» (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России.

Отметим, что в последних четырех встречах РПЛ екатеринбургский клуб не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

– Соглашусь, ничья – хороший результат. Если бы до игры кто-то бы сказал, что матч закончится со счетом 0:0, то, наверное, всех это бы устроило. А так мы большую часть времени играли в большинстве и создавали моменты, поэтому осадок от этой ничьи остался. Чего не хватило в завершающей стадии атак? Нужно работать над реализацией на тренировках. Это единственный выход из ситуации, – цитирует Кулакова клубная пресс-служба уральцев.

Добавим, что в нынешнем сезоне Кулаков принял участие в 15 матчах, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

20 ноября «Урал» сыграет в гостях против «Крыльев Советов».