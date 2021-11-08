Анатолий Бышовец: «Локомотив» успокоился после того, как повел в счете в игре со «Спартаком»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Отметим, что большую часть центрального прошедшей встречи хозяева провели в меньшинстве после того, как на 35-й минуте был удален полузащитник Руслан Литвинов. В составе красно-белых гол забил хавбек Наиль Умяров. У железнодорожников забитый мяч на счету форварда Гирано Керка.

– Впечатления остались очень хорошие. Мне думается, что интенсивность, напряженность и скорость сделали свое дело. Результат в пользу обеих команд. «Локомотив», ведя в счете, успокоился. Инициатива перешла «Спартаку», этим они и воспользовались. Когда ты отдаешь инициативу сопернику, ее потом очень сложно вернуть. Забитый мяч Умярова тоже предал дополнительный посыл, – цитирует Бышовца «РБ-Спорт».

Добавим, что «Локомотив» расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Спартак» идет на девятой строчке с 19 очками.

В следующем туре подопечные Маркуса Гисдоля дома встретятся с «Ахматом», а команда Руя Витории в гостях сыграет против «Краснодара». Оба матча состоятся 20 ноября.