Ребров официально завершил свою карьеру

Голкипер «Спартака» Артем Ребров сообщил о том, что он принял окончательное решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста.

Отметим, что ранее 37-летний россиянин объявил о временной приостановке своих выступлений за красно-белых и переходе на новую должность в клубе – технического координатора.

– С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет, и нужно будет сдержать слово и завершить карьеру. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока – с головой в новую жизнь, – написал Ребров на своей странице в Instagram.

Напомним, Ребров защищал цвета «Спартака» с августа 2011 года. За это время он принял участие в 131 матче, пропустил 151 гол и 47 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Помимо красно-белых, Ребров в своей карьере выступал за московское «Динамо», «Шинник», «Сатурн», «Авангард» и «Томь». В составе сборной России он провел одну встречу.