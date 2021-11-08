Новый контракт Пиоли с «Миланом» будет рассчитан до 2024 года

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли близок к тому, чтобы подписать новое соглашение с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, контракт между россонери и 56-летним специалистом будет продлен до конца сезона-2023/24. При этом руководство команды увеличит зарплату наставнику с двух до трех миллионов евро в год.

Напомним, Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. При нем клуб занял второе место в прошлом сезоне чемпионата Италии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2022-го.

В текущем сезоне миланский клуб набрал 32 очка в 12 турах серии А и расположился на второй строчке в турнирной таблице.