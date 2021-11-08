Влахович не заинтересован в переходе в «Арсенал»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович не планирует переходить в «Арсенал».

По информации Sky Sport Italia, лондонский клуб договорился с флорентийцами по трансферу 21-летнего серба ближайшей зимой. Ожидалось, что «канониры» заплатят за футболиста 80 миллионов евро. Однако сам игрок и его агент хотят рассмотреть предложения от других клубов.

Отметим, что ранее появилась информация, что Влахович отказался продлевать контракт с итальянской командой, рассчитанной до лета 2023 года. В услугах нападающего также заинтересованы «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ювентус».

Напомним, Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В нынешнем сезоне он забил десять голов и отдал один ассистов в 13 матчах клуба во всех турнирах.