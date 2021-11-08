Клаудиньо: Мне хотелось бы извиниться перед Адамовым – я не хотел сыграть так грубо

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо извинился перед фланговым защитником «Урала» Арсеном Адамовым за фол, который произошел в очной встрече между клубами в рамках 14-го тура чемпионата России.

Напомним, что вчерашняя игра завершилась вничью – 0:0. Бразильский футболист получил красную карточку на 51-й минуте за грубый подкат в эпизоде с Адамовым.

– Фол в эпизоде с Адамовым с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было мое первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная. В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым, – цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету Клаудиньо 13 сыгранных матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста. После 12 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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