Скаут «ПСЖ» Каттани может стать новым спортивным директором «Спартака»

Скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани может занять пост спортивного директора в «Спартаке». Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян.

Отмечается, что руководство красно-белых интересовалось мнением итальянского специалиста по поводу возможного назначения Паоло Ваноли на должность главного тренера клуба, бывшего помощника Антонио Конте.

– Насколько я знаю, «Спартак» консультировался по поводу Ваноли со скаутом «ПСЖ» Лукой Каттани. Отсюда вывод: в случае назначения Паоло именно Каттани, вероятно, станет спортивным директором «Спартака» – вскоре после истечения контракта с парижанами. Тут «Спартак» ведет себя логично. Главный тренер и спортдиректор приезжают в связке, как и должно быть, – написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Добавим, что действующий контракт Каттани с «ПСЖ» рассчитано до мая 2022 года.

Напомним, в августе этого года должность спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.