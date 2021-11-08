Захарян и Самошников не помогут сборной России в матчах с Кипром и Хорватией

Пресс-служба РФС сообщила о том, что левый защитник «Рубина» Илья Самошников, а также полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.

По информации источника, оба футболиста пропустят ближайшие игры национальной команды по медицинским причинам. Отмечается, что тренерский штаб сборной внес в заявку команды защитника «Зенита» Данила Кругового, для которого этот вызов стал дебютным в карьере.

Напомним, что 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют дома против Кипра, а спустя три дня на выезде встретятся с Хорватией.

После восьми сыгранных туров квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре Россия занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков.