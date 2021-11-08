Николай Павлов: Думаю, что у Шевченко все получится в Италии

Известный украинский тренер Николай Павлов высказался о перспективах Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Отметим, что вчера, 7 ноября, итальянский клуб подписал трехлетний контракт с 45-летним специалистом.

– Безусловно, я рад, что Шевченко возглавил команду из серии А. Думаю, что у него все получится. Даже не сомневаюсь в этом. Уверен, что опыта у него уже достаточно, чтобы работать на клубном уровне. «Дженоа» аутсайдер? Ждать, пока пригласит чемпион Англии, тоже можно долго. Поэтому он молодец, что не побоялся принять команду, которая испытывает проблемы и пока что находится в нижней части турнирной таблицы, – цитирует Павлова портал «Метарейтинг Украина».

Напомним, что ранее Шевченко возглавлял сборную Украины в период с 2016 по 2021 годы. Он покинул команду после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020. Во главе сборной он одержал 25 побед в 52 играх.

В данный момент «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очко после 12 сыгранных туров. В нынешнем сезоне генуэзский клуб одержал лишь одну победу.