ЦСКА расторг контракт с защитником Гогуа

Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе из клуба центрального защитника Седрика Гогуа.

По информации источника, контракт между армейской командой и 27-летним ивуарийцем был расторгнут об взаимному согласию сторон.

Напомним, Гогуа пополнил состав ЦСКА в августе 2019 года. Сумма его трансфера из «Тамбова» составила 400 тысяч евро. С тех пор он принял участие в пяти матчах клуба, забив один гол. Сезон-2020/21 защитник провел в аренде в «Роторе».

В нынешнем сезоне футболист не провел ни одной встречи за москвичей.