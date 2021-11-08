Агент Миранчука: Переезд Алексея в Россию исключен? Однозначно

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента в чемпионате Италии.

Ранее появилась информация о том, что ближайшей зимой клуб из Бергамо планирует отдать 26-летнего россиянина в аренду до конца текущего сезона. В услугах игрока заинтересованы «Болонья» и «Торино».

– В 20-х числах ноября поеду в Италию, будет встреча с руководством, обсудим будущее. Переезд в Россию исключен? Однозначно. Почему? Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Есть требования, видение тренера – своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 14,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах клуба во всех турнирах, отдав один результативный пас. При этом он лишь два раза выходил в стартовом составе «бергамасков».