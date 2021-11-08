Захарян пропустит две-три недели из-за травмы мышцы бедра

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, когда вернется в общий строй команды полузащитник Арсен Захарян.

Отмечается, что в игре 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:4) 18-летний хавбек получил травму мышцы бедра. По этой причине он пропустил игру прошлого тура с «Краснодаром» (1:0). Также он покинул заявку сборной России на матчи отбора к ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

По информации источника, восстановление Захаряна займет от двух до трех недель.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету футболиста два гола и семь ассистов в 14 проведенных встречах за «Динамо» во всех турнирах. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.