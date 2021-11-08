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Ринат Билялетдинов: За похожие нарушения Сиденков удалил Литвинова, но не удалил Марадишвили

Во вчерашней встрече арбитр в первом тайме удалил игрока «Спартака».
08 ноября 2021 14:50
автор: Владислав Корегин

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил работу арбитров в матче 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

Отметим, что главным судьей прошедшей встречи московских клубов стал Иван Сиденков. На 35-й минуте он удалил полузащитника красно-белых Руслана Литвинова за вторую желтую карточку, а после финального свистка предъявил красную карточку защитнику железнодорожников Тину Едваю.

– Судью можно оправдать тем, что он задал определенный уровень единоборств. Но он не смог соблюсти последовательности. За похожие нарушения он удалил Литвинова, но не удалил Марадишвили. Что касается других карточек, жест Едвая, когда он пальцем у виска покрутил, и в целом себя довольно эмоционально вел себя после матча – надо понимать игрока. Не ты со своим эго главный в этом матче, судья. Не ты. И эмоции игроков нужно понимать, – цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Добавим, что «Локомотив» расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Спартак» идет на девятой строчке с 19 очками.

В следующем туре подопечные Маркуса Гисдоля дома встретятся с «Ахматом», а команда Руя Витории в гостях сыграет против «Краснодара». Оба матча состоятся 20 ноября.

источник: «Газета.Ru»
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