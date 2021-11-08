Косторная удалила из инстаграма пост с благодарностью Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная удалила пост социальной сети «Инстаграм» от 31 октября, где она благодарила своих тренеров, в том числе Этери Тутберидзе, сообщает «МК-Спорт».

В сообщении было написано: «Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу – всей команде Тутберидзе – за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».

Напомним, что Косторная в марте вернулась в «Хрустальный» из школы Плющенко, куда перешла летом прошлого года.