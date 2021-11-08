Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признал сою вину в удалении в матче с «Уралом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признал свою вину в эпизоде с удалением в матче 14-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (0:0) и попросил за него прощение.

«Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков. У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку «Урала», я просто отрабатывал эпизод до конца. Однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина. Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы «Зениту». Это первая красная карточка в моей карьере — и я сделаю все, чтобы она стала последней», - приводит слова Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков. Из-за удаления Клаудиньо не поможет своей команде в домашнем матче против «Нижнего Новгорода», который пройдет 19 ноября.

Добавим, что в РПЛ бразилец сыграл в девяти встречах за «Зенит», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.