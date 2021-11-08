Главному тренера «Галатасарая» не нужно техническое поражение «Локомотива»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заявил, что ему не нужно техническое поражение «Локомотива» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

«Если придется переиграть концовку поединка, мы не будем возражать. Но если нам присудят техническую победу, то нам она не нужна. Честно говоря, не хотел бы кого-нибудь винить в этой ситуации», - приводит слова Терима RT, ccылаясь на Sozcu.

Напомним, «Галатасарай» опротестовал результат игры из-за того, что главный арбитр встречи Сандро Шерер не удалил защитника российской команды Дмитрия Живоглядова, которому сначала была показана одна желтая карточка, а потом после сложившейся из-за данного фола потасовки - и вторая.