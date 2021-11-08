Терюшков назвал слухами информацию о том, что голкипером «Химок» интересуется «Спартак»

Куратор «Химок» Роман Терюшков опроверг появившуюся в СМИ информацию, что вратаря команды Илью Лантратова собирается купить московский «Спартак».

«Это не более, чем слухи. «Спартак» к нам не обращался. Более того, мы никуда не собираемся продавать Илью до конца сезона», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний голкипер пропустил 22 гола в 14 матчах, сыграв пять раз «на ноль».

На данный момент Лантратов отправился в расположение сборной России для подготовки к решающим матчам отборочной группы на чемпионат мира в Катаре.