Эди Хау стал новым главным тренером «Ньюкасла»

«Ньюкасл» объявил, что английский специалист Эдди Хау назначен на пост главного тренера основной команды.

«Я хотел бы поблагодарить владельцев клуба за эту возможность и поблагодарить за невероятный прием, который они уже мне оказали. Я очень рад начать наше совместное путешествие», - приводит слова Хау пресс-служба «Ньюкасла».

Добавим, что Хау перед началом сезона покинул «Борнмут», который тренировал с 2012 года. Команда в прошлом сезоне заняла шестое место чемпионшипе, но не смогла пройти квалификацию в АПЛ.