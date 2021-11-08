Ринат Билялетдинов: Захарян и Самошников заменяемые игроки

Тренер Ринат Билялетдинов рассказал, насколько значимы для сборной России будут потери Ильи Самошникова и Арсена Захаряна перед матчами квалификации на чемпионат мира в Катаре против Кипра и Хорватии.

«Захарян наверняка планировался в стартовый состав. Насчет Самошникова не знаю — у него и в прошлый раз повреждение было. Но сказать, что Самошников и Захарян незаменимые, что на них держится вся сборная, нельзя. Самошников еще молод, Захарян — юн. Их игра на взрослом уровне еще нестабильная. Поэтому, даже если бы они были полностью здоровыми, перепады исключать нельзя. На данный момент это заменяемые игроки», - приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Напомним, что сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурга против Кипра, а через три дня проведет выездную встречу против Хорватии.

На данный момент подопечные Карпина лидируют в группе Н, опережая хорватов на два очка. По заключению данного этапа сборная, ставшая первой, получит прямую путевку на чемпионат мира, а команда, занявшая второе место, отправится в стыковой турнир.