Защитник «Спартака» Кофрие избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие избежал серьезного повреждения и сможет принять участие в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в предыдущей игре красно-белых в чемпионате против «Локомотива» (1:1) Руй Витория вынуждено заменил бельгийца на Джордана Ларссона на 79-й минуте.

Добавим, что Кофрие пришел в «Спартак» в конце августа из бельгийского «Сент-Труйдена» и сыграл за красно-белых в девяти матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.