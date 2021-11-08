Кутепов признался, что сам попросил дать ему возможность сыграть за «Спартак-2»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что решение дать ему сыграть за вторую команду красно-белых принималось по его инициативе.

«Я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус. До матча с «Локомотивом» я провёл несколько игр за «Спартак-2» и считаю, что это помогло мне и в психологическом, и в физическом плане. Я стал увереннее себя чувствовать», - приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Добавим, что Кутепов провел за «Спартак-2» в текущем сезоне две игры. За основную команду красно-белых 28-летний защитник принял участие в четырех матчах во всех турнирах.