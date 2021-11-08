Денис Бояринцев: «Динамо» мне очень симпатично

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев признался, что он симпатизирует московскому «Динамо».

«Могу сказать, что «Динамо» уже второй сезон мне очень симпатично. Мое впечатление, что команда находится на правильном пути. И по итогам этого чемпионата не удивлюсь, если они окажутся в тройке лидеров», - приводит слова Бяринцева «МК-Спорт».

Также экс-футболист рассказал, за счет чего бело-голубые победили «Краснодар» (1:0) в 14-м туре российской премьер-лиге.

«Все ребята старались. Если «Краснодар» не забил, значит, хорошо сыграла оборона. И вместе с Шуниным заслужила самых высоких похвал по итогам этого матча», - продолжил Бояринцев.

Команда Сандро Шварца набрала 26 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. В следующем туре бело-голубые 21 ноября сыграют в Москве с тульским «Арсеналом».