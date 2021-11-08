Правительство Российской Федерации поддержало введение Fan ID

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев рассказал, что в ближайшее время на спортивные соревнования внутри страны будет введенa система FAN ID, которая действовала во время домашнего чемпионата мира.

«Сегодня на заседании комитета выступили представители Минцифры, МВД и спортивного сообщества. Все дали положительное заключение. Законопроект сложный, неоднозначный, но нужный. Виды спорта будут выбираться по решению Минспорта. Но прежде всего вопрос стоит по футболу. Все понимают, что закон нужен. Первое чтение будет 11 числа», - приводит слова Свищева «РБ-Спорт».

Добавим, что для посещения матчей чемпионата мира 2018 года зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.