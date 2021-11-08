Ринат Билялетдинов: Даже Джикия и Баринов не являются незаменимыми для Карпина в сборной

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что для главного тренера сборной России Валерия Карпин не существует незаменимых футболистов.

«Для Карпина незаменимых нет, любой может быть заменен. Нет такого игрока, который на себе вытащит игру. Да, можно выбирать более опытных и мастеровитых, но нужно выбрать одиннадцать. И даже Джикия и Баринов не являются незаменимыми для Карпина. Пример с Дзюбой показателен», - передает слова наставника «Газета.ru».

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Подопечные Карпина лидируют в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.