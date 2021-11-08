Бояринцев считает, что футболисты «Спартака» не понимают Виторию

Денис Бояринцев считает, что главный тренер «Спартака» Руй Витория не может донести до футболистов свои идеи.

«Складывается ощущение, что футболисты просто не понимают, что нужно делать на поле. Про ошибки в обороне просто говорить не приходится. Забитый гол «Локомотива» — это ошибка Айртона. Где элементарный подсказ Джикии, чтобы он перехватывал мяч? Совсем взаимопонимания нет в обороне. Мы не увидели, за счет чего «Спартак» хотел бы обыграть «Локомотив», - приводит слова Бояринцева «МК-Спорт».

Подопечные Витории идут девятыми после 14 туров российской премьер-лиги, добыв в них 19 очков. 20 ноября «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».