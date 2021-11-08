Совет директоров ЦСКА состоится 15 ноября. На нем будут обсуждаться ключевые вопросы деятельности клуба, в том числе бюджет и планы на зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, в 14-м туре РПЛ ЦСКА разгромно уступил «Сочи» на выезде (1:4). В составе «барсов» по голу забили Артур Юсупов (4-я минута) и Игорь Юрганов (87), также дублем отличился Матео Кассьера (14, 16). У армейцев забил Бактиер Зайнутдинов (57).

ЦСКА остался пятым с 23 очками.

В следующем туре 21 ноября ЦСКА примет «Химки».