Головин прибыл в сборную России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прибыл в расположение национальной команды. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Кипром и Хорватией.

25-летний Головин был вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года против Кипра и Хорватии.

Футболист уже тренировался со сборной России вечером 8 ноября.

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Подопечные Карпина лидируют в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.