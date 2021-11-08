Головин прибыл в сборную России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прибыл в расположение национальной команды. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Кипром и Хорватией.
25-летний Головин был вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года против Кипра и Хорватии.
Футболист уже тренировался со сборной России вечером 8 ноября.
Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.
Подопечные Карпина лидируют в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.
Голова приехал 👋⚽️@AS_Monaco pic.twitter.com/AoH8sXqbxK— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021