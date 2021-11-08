Борис Ротенберг - о разгромной победе над ЦСКА: У нас задача выигрывать каждый матч

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об успехе своей команды над московским ЦСКА. Сочинцы забили три гола в первые 15 минут и владели игровым преимуществом по ходу игры.

«После матча ребят поздравил, они молодцы, использовали все моменты. Мотивация была такая положительная, которая должна быть в каждом матче. Если футболисты в каждом матче будут играть с такой мотивацией, тогда в нашей команде будет все хорошо.

У нас задача — выходить и выигрывать каждую игру. С ЦСКА показали яркую игру, на которую нужно ориентироваться и двигаться дальше», - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, в 14-м туре РПЛ ЦСКА разгромно уступил «Сочи» на выезде (1:4). В составе «барсов» по голу забили Артур Юсупов (4-я минута) и Игорь Юрганов (87), также дублем отличился Матео Кассьера (14, 16). У армейцев забил Бактиер Зайнутдинов (57).