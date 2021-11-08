Агент Гогуа Селюк заявил, что летом игроком интересовались команды из ОАЭ, Турции и Бельгии

Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, рассказал, какие планы у ивуарийца после разрыва соглашения с ЦСКА. Селюк заявил, что летом у игрока были предложения из ОАЭ, Турции и Бельгии.

«Контракт расторгнут. ЦСКА желает Седрику дальнейших успехов. Надеюсь, что такой игрок, как Седрик, который является одним из лучших защитников РПЛ, найдет себе место в различных клубах, которые будут обращаться.

Дальнейшие планы? Седрик поедет на родину, потренируется и в январе будет готов продолжить.

Летом по Седрику были предложения из Турции, ОАЭ. В последний день летнего трансферного окна было предложение из Бельгии, но не успели договориться», - передает слова Селюка Sport24.

С 2019 года защитник провел всего пять матчей за «армейцев», забив один гол. В прошлом сезоне Гогуа защищал цвета волгоградского «Ротора» на правах аренды, где сыграл в 22 матчах чемпионата.