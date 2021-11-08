Орлов - о Дзюбе: Он не так тренируется, как Роналду, я не верю в него

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов не верит в то, что Дзюба вновь станет лидером команды. В этом сезоне нападающий редко выходит играть в стартовом составе петербуржцев.

— Нет, в Артема я уже не верю как в лидера команды, это точно. Потому что он не так тренируется, как Криштиану Роналду. У нас замечательные примеры. Спорт — это обязательно учебно-тренировочная работа.

Дзюба сдал, вышел с «Уралом» играть… Он малоподвижен, а сегодня футбол — это все 90 минут от одних ворот до других», - приводит слова Орлова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 14 матчей в РПЛ, забил семь голов и отдал четыре передачи. Недавно форвард побил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в российском чемпионате (144). При этом, Дзюба разделяет первое место в списке бомбардиров сборной России за всю ее историю (вместе с Александром Кержаковым - 30 голов), однако он не вызывается в команду с момента окончания Евро-2020.