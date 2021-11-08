Бывший арбитр ФИФА Николаев высказался о непоказанной красной карточке Ракицкому в игре с «Уралом»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает заслуженно полученную красную карточку Клаудиньо в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом». При этом, судья дал ответ относительно неудаления Ракицкого за срыв атаки хозяев.



«По этому конкретному моменту — да, мы видим, что игрок «Урала» уже убирает мяч вправо. То движение левой ногой, которое совершает Клаудиньо, оно, конечно же, идет не в мяч. Без борьбы в мяч. Прямая красная.

— По второй карточке… Нет возможности играть в мяч, действительно, есть определенные перспективы. Если бы мяч оставался у игрока «Урала», то есть хорошее дальше продолжение атаки. Поэтому здесь, конечно, вопрос, как я уже говорил, на который нет ответа», - цитирует Николаева «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков. Из-за своего удаления Клаудиньо не поможет команде в домашнем матче против «Нижнего Новгорода», который пройдет 19 ноября.