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Бывший арбитр ФИФА Николаев высказался о непоказанной красной карточке Ракицкому в игре с «Уралом»

Защитник «Зенита» не был удален в матче с «Уралом» за срыв перспективной атаки.
08 ноября 2021 21:46
автор: Александр Бойченко

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает заслуженно полученную красную карточку Клаудиньо в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом». При этом, судья дал ответ относительно неудаления Ракицкого за срыв атаки хозяев.

«По этому конкретному моменту — да, мы видим, что игрок «Урала» уже убирает мяч вправо. То движение левой ногой, которое совершает Клаудиньо, оно, конечно же, идет не в мяч. Без борьбы в мяч. Прямая красная.

— По второй карточке… Нет возможности играть в мяч, действительно, есть определенные перспективы. Если бы мяч оставался у игрока «Урала», то есть хорошее дальше продолжение атаки. Поэтому здесь, конечно, вопрос, как я уже говорил, на который нет ответа», - цитирует Николаева «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков. Из-за своего удаления Клаудиньо не поможет команде в домашнем матче против «Нижнего Новгорода», который пройдет 19 ноября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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