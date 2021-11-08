Сергеев рассказал, какие эмоции он испытывал от вызова в сборную России

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, при каких обстоятельствах он узнал, что был вызван в сборную России и какие эмоции он испытывал при этом.

«О вызове в сборную узнал из соцсетей. Мне скинула эту новость пресс-служба «Крыльев Советов». Обрадовался, сразу куча звонков и сообщений от семьи, друзей. Очень рад был. Готов помогать команде.

Мои шансы попасть в основной состав? Честно, вообще не думал об этом. Думаю, у каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную России и дойти до самых высоких целей.

Поначалу даже не осознавал, что меня вызвали. Думал: «Попал и попал». А потом уже осознал – только положительные эмоции», - передает слова Сергеева Youtube-канал сборной России.

В нынешнем сезоне розыгрыша РПЛ Сергеев забил пять мячей и отдал четыре ассиста в 14 играх чемпионата. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба в ФНЛ - в 39 играх забил 40 голов. В национальную команду он был вызван впервые.